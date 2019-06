Das Wetter: Viel Sonne und nur vereinzelt Wolken bei 29 Grad an der Küste und bis zu 38 Grad am Rhein. Auch morgen sonnig, nur an der Nordsee teils wolkig. Dort 20 Grad, sonst 25 bis 39 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weiter sonnig und heiß. Nur im Norden wolkig. 22 bis 38 Grad.