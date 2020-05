Das Wetter: Locker bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer oder kurze Gewitter. Dabei teils kräftiger Wind. Zwischen Main und Donau auch etwas Sonnenschein. 9 bis 17 Grad. Morgen im Südosten und in der Mitte Schauer. Sonst wechselnd bewölkt oder aufgelockert. Höchstwerte zwischen 12 Grad in Ostfriesland und 19 Grad in der Oberrheinischen Tiefebene.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden Auflockerungen. Sonst wechselnd bis stark bewölkt. In der Mitte und im Süden Schauer, teils mit Gewittern. 11 bis 20 Grad.