Das Wetter: Am Nachmittag und Abend locker bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer oder kurze Gewitter. Zwischen Main und Donau auch etwas Sonnenschein. 9 bis 17 Grad. In der kommenden Nacht meist nachlassende Schauer und gebietsweise Auflockerungen bei 8 bis 1 Grad. Morgen im Südosten und in der Mitte Schauer. Sonst wechselnd bewölkt oder aufgelockert. 12 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden Auflockerungen. Sonst wechselnd bis stark bewölkt. In der Mitte und im Süden Schauer, teils mit Gewittern. 11 bis 20 Grad.