Das Wetter: Wolkenfelder im Westen. Tiefsttemperaturen plus fünf bis minus drei Grad.

Am Tag nach Auflösung teils zäher Nebelfelder viel Sonnenschein. Am Abend an der Nordsee dichtere Bewölkung. Höchstwerte 10 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen, nur südlich der Donau zunächst noch sonnig und trocken. 10 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.