Das Wetter: Überall wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter. In der Mitte und im Südwesten auch Sonnenschein möglich. Im Norden 12 bis 15, sonst 16 bis 20 Grad. Morgen wolkig mit Schauern. Am Nachmittag im Westen und in der Mitte Auflockerungen und weitgehend trocken. 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern. Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad.