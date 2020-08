Das Wetter: In der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter. In der Südosthälfte bedeckt mit teils länger andauerndem Regen. Höchstwerte 18 bis 23, bei Dauerregen bis 15 Grad. Morgen im Nordwesten bewölkt, an der Ostsee zeitweise auch sonnig. Sonst wechselnd, gebietsweise stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Temperaturen 16 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Westen Wechsel aus Sonne und Wolken, meist trocken. Im Osten und Süden stark bewölkt mit Schauern. 15 bis 21 Grad.