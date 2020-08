Das Wetter: Nachts im Norden wolkig, in der Mitte und im Süden Regen. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Am Tage im Nordwesten bewölkt, an der Ostsee zeitweise auch sonnig. Sonst wechselnd, gebietsweise stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Temperaturen 16 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Westen Wechsel aus Sonne und Wolken, meist trocken. Im Osten und Süden Schauer. 15 bis 21 Grad.