Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte Schauer, im Süden aufgelockert bewölkt. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tage im Tagesverlauf zunehmende Wolkenauflockerungen, im Südwesten auch sonnig. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nach Nebelauflösung sonnig bei 11 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.