Das Wetter:

Wolkig mit Aufheiterungen, im Osten und Südosten dicht bewölkt mit einzelnen Schneeschauern. Höchsttemperaturen -4 bis +3 Grad.



Am Sonntag im Osten und Nordosten trocken und teilweise freundlich. In den übrigen Gebieten verbreitet Schneefall. Im Westen 0 bis 4 Grad, im Osten kälter bis -4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag auf den Osten Deutschlands übergreifender Schneefall. Im Westen unterhalb von 600 Metern Regen. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.