Das Wetter: In der Nacht von Nord nach Süd ziehende Wolken. Plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tage in einem Streifen über der Mitte zeitweise stark bewölkt mit einzelnen Schauern, sonst sonnig. Im Norden 8 bis 14 Grad, im Süden 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag trocken und vielfach sonnig, nur am Alpenrand einzelne Schauer. Kaum Temperaturänderung.