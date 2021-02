Der Wetterbericht, die Lage: Eine Luftmassengrenze trennt Kaltluft im Norden und Nordosten von milder Meeresluft im Südwesten.

Die Vorhersage:

Nachts überwiegend bedeckt oder neblig-trüb mit Regen. Im Norden und Nordosten wolkig oder gering bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte im Norden und Osten 0 bis minus 6, im Westen und Süden 6 bis 2 Grad. Am Tag im Nordosten und im Süden wechselnd bewölkt und meist trocken. Sonst bedeckt und zeitweise Regen. Temperaturen in der Nordosthälfte minus 2 bis plus 4, in der Südwesthälfte 5 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordosten bedeckt mit länger anhaltenden, zum Teil kräftigen Schneefällen. Sonst zeitweise Regen, im Südwesten nur einzelne Schauer. Im Norden Werte von minus 7 bis minus 1 Grad, in der Mitte minus 4 bis plus 4 Grad und im Süden 5 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.