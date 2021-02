Das Wetter: In der Mitte längere Zeit Regen, teilweise in Schnee übergehend. Abseits davon zeitweise Auflockerungen und meist trocken. 3 bis 8 Grad, im Süden 10 bis 15 Grad. Morgen bedeckt und zeitweise Regen oder Schnee. Im Norden Werte von minus 7 bis minus 1 Grad, in der Mitte minus 4 bis plus 4 Grad und im Süden 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist stark bewölkt und vor allem im Südosten noch länger anhaltende Schneefälle, allmählich nachlassend. Im Nordosten zeitweise Sonnenschein. -8 bis +3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.