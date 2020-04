Das Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordosthälfte klar, sonst meist gering bewölkt. Im Westen und Südwesten einzelne Schauer möglich. Temperaturen zwischen plus 12 und minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Osten sonnig und trocken, ansonsten heiter bis wolkig mit Schauern und einzelnen Gewittern. Höchstwerte 14 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag überwiegend heiter, vor allem im Bergland könnte es aber einzelne Schauer und Gewitter geben. 12 bis 24 Grad.