Das Wetter: Verbreitet sonnig, in der Mitte und im Süden örtlich bis zum Nachmittag neblig-trüb. Bei Nebel bis 10, sonst 12 bis 19 Grad. Morgen in der Westhälfte bewölkt, zeitweise etwas Regen. In der Osthälfte nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Westen bewölkt und vermehrt aufkommender Regen. Sonst wolkig mit Aufheiterungen, im Südosten länger sonnig. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.