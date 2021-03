Das Wetter:

Morgen vor allem Sonne und Wolken im Wechsel. Erst am Abend im Nordwesten häufig Schauer und kurze Gewitter. In der Südosthälfte etwas mehr Sonne. Höchstwerte 6 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag von Westen und Nordwesten aufkommende Niederschläge, später im Nordwesten Übergang in Schauer und kurze Gewitter. Am längsten freundlich mit Sonne südlich der Donau. Höchsttemperatur 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.