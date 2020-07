Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich Schauer. Im Laufe des Tages im Süden Aufheiterungen. Höchstwerte im Norden und Nordwesten 18 bis 24, sonst 25 bis 30 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung vor allem in Norddeutschland Schauer und einzelne Gewitter. Sonst meist heiter und wolkig bei Werten bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Südwesten freundlich, im Norden und Nordwesten mitunter etwas Regen. Höchstwerte zwischen 17 Grad an der Nordsee und 26 Grad in Südosten Bayerns.