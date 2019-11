Das Wetter: Zunächst meist stark bewölkt mit Schauern, am Nachmittag von Westen her freundlicher und zeitweise etwas Sonne. Höchsttemperaturen 11 bis 20 Grad. Morgen verbreitet Niederschläge, vor allem in Niederbayern auch Auflockerungen möglich. 11 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und regnerisch. Im Osten etwas freundlicher bei ähnlkichen Temperaturen.