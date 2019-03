Das Wetter: Gebietsweise Auflockerungen, später Wolkenaufzug im Nordwesten. An den Alpen und im Erzgebirge zeitweise noch Schnee. 5 bis 13 Grad. Morgen in der Südosthälfte heiter bis wolkig, in der Nordwesthälfte regnerisch, teils stürmische Böen. 6 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend bewölkt und regnerisch. Teils stürmische Böen. 5 bis 10 Grad.