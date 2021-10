Der Wetterbericht, die Lage: An der Vorderseite eines Tiefs bei Großbritannien gelangt mit einer südlichen Strömung relativ milde Luft nach Deutschland. Dabei sorgen Tiefausläufer für unbeständiges Wetter.

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Westen zunächst heiter bis wolkig, im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung mit einsetzendem Regen. Im Osten und Süden teils kräftige Niederschläge. Höchstwerte 12 bis 21 Grad. Morgen in der Westhälfte sowie im Südosten Bayerns Schauer und einzelne Gewitter. In der Osthälfte wechselnd bewölkt und kaum Regen. Temperaturen 12 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag auflockernde Bewölkung und nachlassender Regen bei 11 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.