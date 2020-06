Das Wetter: In der Nacht in der Westhälfte Aufzug dichter Wolken mit Schauern und Gewittern, im Norden auch schwere Unwetter möglich. In der Osthälfte gering bewölkt und trocken. 16 bis 8 Grad. Morgen meist wolkig, von West nach Ost ziehende Schauer und Gewitter. Im Nordwesten nachmittags überwiegend trocken. 16 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag erneut stark bewölkt, im Osten und Süden länger andauernder Regen. Dabei mit 13 bis 18 Grad kühler.