Das Wetter: In der Westhälfte bewölkt und örtlich schauerartiger Regen, teils auch kräftige Gewitter. Am Nachmittag auch in der Osthälfte Regen und Gewitter. 16 bis 26 Grad. Morgen zuerst allmählich abziehende Niederschläge. Im Tagesverlauf dann von Westen und Nordwesten bis zur Mitte wieder ausgreifende Schauer und Gewitter. 13 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden bedeckt mit Regen. Von der Mitte bis in den Norden wechselhaftes Schauerwetter, im Norden auch kurze Gewitter. 13 bis 18 Grad.