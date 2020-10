Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen tiefem Luftdruck über Westeuropa und einem Hoch im Osten gelangt sehr milde Luft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Im Tagesverlauf nachlassende Niederschläge und zunehmende Auflockerungen. Im Südosten auch sonnig. Höchstwerte im äußersten Norden und Nordosten 13 bis 16, sonst 17 bis 23 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte bewölkt mit Schauern. In der Südosthälfte freundlich. Temperaturen im Norden 15 bis 18, im Rest des Landes 18 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist stark bewölkt oder bedeckt, später vor allem im Norden Aufhellungen. Gebietsweise Schauer, vor allem im Südwesten. 14 bis 19 Grad.

