2019 war in Deutschland wohl das drittwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Es gab vergleichsweise wenig Niederschlag und überdurchschnittlich viele Sonnenstunden.

Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach nach ersten Auswertungen der rund 2.000 Messstationen mitteilte, ist der Temperaturdurchschnitt ist in diesem Jahr gestiegen und lag demnach bei 10,2 Grad. Bisher lag er bei 8,2 Grad. Die Tatsache, dass neun der zehn heißesten Jahre in Deutschland in der Dekade zwischen 2010 und 2019 verzeichnet worden seien, sei kein Zufall. Es gebe eine "dramatischen Häufung".

Rekordtemperatur in Lingen

Die höchsten Temperaturen gab es den Angaben zufolge im Juli mit 42,6 Grad in Lingen im Emsland. Noch nie zuvor seien in Deutschland an drei Tagen hintereinander 40 Grad oder mehr gemessen worden. Vor allem in Ballungsgebieten litten Menschen unter den hohen Temperaturen. "In den Nächten kühlt es nur wenig ab. Das geht stark auf den Kreislauf", sagt ARD-Meteorologe Tim Staeger. Dies sei vor allem für ältere Menschen und Kinder eine gefährliche Situation.

Herausforderung für Landwirtschaft

Der Deutsche Bauernverband sieht neue Herausforderungen für die Landwirte. Der Temperaturanstieg führe tendenziell zu einer früheren Entwicklung der Pflanzen, frühere Ernten und Hitzestress. Für viele Schädlinge werden damit auch die Lebensbedingungen besser.

Außergewöhnlicher Dezember

Der Dezember 2019 war nach vorläufigen Ergebnissen deutlich zu mild. Mit einem Temperaturdurchschnitt von 3,7 Grad Celsius lag der Monat um 2,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Teilweise war es unter Föhneinfluss ungewöhnlich warm an den Nordrändern einiger Mittelgebirge und vor allem der Alpen. Auch die Sonne zeigte sich häufig und lange: Mit knapp 60 Stunden Sonnenschein kam der Dezember auf 150 Prozent seines Solls von 38 Stunden und landete damit unter den sonnigsten zehn seit dem Beginn von Messungen 1951. Mit rund 60 Litern Niederschlag pro Quadratmeter war dieser Monat zudem zu trocken: Der durchschnittliche Soll-Wert hätte 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter betragen.