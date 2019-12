2019 war in Deutschland das drittwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.

Es gab vergleichsweise wenig Niederschlag und überdurchschnittlich viele Sonnenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach nach ersten Auswertungen der rund 2.000 Messstationen mitteilte. Der Temperaturdurchschnitt lag bei 10,2 Grad. Höher war er nur in den Jahren 2014 und 2018.



Großen Anteil an der Entwicklung hatten elf zu warme Monate im zu Ende gehenden Jahr sowie die extreme Hitze Ende Juli, als an 23 Messstellen Temperaturen von 40 Grad oder mehr verzeichnet wurden.



Die höchsten Temperaturen gab es den Angaben zufolge im Juli mit 42,6 Grad in Lingen im Emsland; der kälteste Wert wurde im Januar mit minus 18,6 Grad im sächsischen Deutschneudorf-Brüderwiese gemessen.