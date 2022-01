Zeitweise waren in Schweden wegen Schnee und Frost rund 25.000 Haushalte ohne Strom. (dpa/Janerik HENRIKSSON / TT News Agency / AFP)

Zeitweise waren rund 25.000 Haushalte ohne Strom, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT meldete. Viele Zugverbindungen in den südlichen Regionen wurden vorsichtshalber gestrichen. Umgestürzte Bäume blockierten in der Nacht und am frühen Morgen etliche Straßen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.