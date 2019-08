Der Sommer 2019 war der drittwärmste seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichungen vor fast 140 Jahren.

Das hat der Deutsche Wetterdienst auf Basis vorläufiger Daten mitgeteilt. Er hat die Ergebnisse von rund 2.000 Messstationen in Deutschland ausgewertet. Demnach lag der Temperaturdurchschnitt in diesem Sommer bei 19,2 Grad Celsius. Das waren 2,9 Grad mehr als in der international gültigen Referenzperiode der Jahre 1961 bis 1990. Noch heißer waren nur die Sommer 2003 und 2018.



Laut dem Wetterdienst war es in diesem Sommer außerdem viel zu trocken. Mit rund 175 Litern Niederschlag pro Quadratmeter wurde das Soll um 27 Prozent verfehlt. Die große Hitze führte außerdem zu hohen Verdunstungsraten. In einigen Bundesländern waren die Bodenfeuchten laut Wetterdienst so niedrig wie seit 1961 nicht mehr - nämlich in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.



Die Zahl der Sonnenstunden betrug im Schnitt 755. Damit wurde das Soll um 25 Prozent übertroffen. Den meisten Sonnenschein verzeichnete die Insel Rügen - mit bis zu 900 Stunden.