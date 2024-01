Hochwasser

Einsatzkräfte der Feuerwehr stellen einen mobilen Deich in Oldenburg auf. (Hauke-Christian Dittrich / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Für den Harz hat der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben, die voraussichtlich bis zum späten Mittwochabend gilt. Die Niederschläge dürften zu einem erneuten Anstieg der Pegelstände führen.

Angespannt bleibt die Lage auch in Sachsen-Anhalt. An der Grenze zu Thüringen wurde die Bahnstrecke zwischen Sangerhausen und Artern gesperrt. Nach Angaben des Landkreises Mansfeld-Südharz muss dort ein Deich gesichert werden. Am Nachmittag will Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang das Hochwassergebiet besuchen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.