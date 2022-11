Bericht der Weltwetterorganisation

Überschwemmungen in Pakistan (Fareed Khan / AP / dpa / Fareed Khan)

In Ostafrika herrscht dagegen eine extrem langanhaltende Dürre. Bis Mitte des Jahres hätten deswegen mehr als 19 Millionen Menschen nur einen unzureichenden oder unsicheren Zugang zu Nahrungsmitteln gehabt. Besonders jene Menschen im globalen Süden, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich seien, litten am stärksten, sagte WMO-Generalsekretär Taalas. Aber auch andere Regionen seien in diesem Jahr von Extremen erschüttert worden - etwa Europa oder der Süden Chinas durch enorme Hitzewellen und extreme Dürreperioden, die große Flüsse fast austrockneten.

Die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase - Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) - hat im abgelaufenen Kalenderjahr einen neuen Höchststand erreicht, bei Methan war die Zunahme sogar so groß wie nie. Auch im noch laufenden Jahr stieg die Konzentration aller drei Gase in der Atmosphäre weiter an. "Wir haben so hohe Werte an Kohlendioxid in der Atmosphäre, dass das 1,5-Grad-Ziel kaum noch in Reichweite ist", befürchtet Taalas. Je höher die Erderhitzung sei, desto schlimmer würden die Auswirkungen.

Die vergangenen acht Jahre waren die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen

Laut dem WMO-Bericht waren die acht vergangenen Jahre die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Für das laufende Jahr liegen bisher nur vorläufige Temperaturen vor. 2022 dürfte sich demnach auf Rang fünf oder sechs landen. Angesichts des Klimawandels sei es aber "nur eine Frage der Zeit", bis noch heißere Jahre registriert würden, heißt es.

Klimaforschern zufolge muss die Erderhitzung bei 1,5 Grad gestoppt werden, um die Überschreitung gefährlicher Kipppunkte zu vermeiden und die katastrophalsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.

