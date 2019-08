Transparency International hält es für ein "Trauerspiel", dass ein europaweites Abkommen gegen Wettmanipulationen durch den Widerstand Maltas blockiert ist.

Eine Sprecherin von Transparency sagte, man habe die große Hoffnung gehabt, dass die Konvention schnell etwas in Gang bringe, was auch über Europa hinaus strahlen könne. Wörtlich sprach sie von einem "Referenzdokument".



Gemeint ist die Macolin-Konvention, in der sich 38 Staaten dazu verpflichten wollten, ihre Gesetze zu vereinheitlichen und ein Netzwerk zu schaffen - gegen Wettmanipulationen. Doch Malta blockiert die Ratifizierung in den Staaten der EU. Dort haben viele Wettanbieter ihren Sitz, holen sich Lizenzen und zahlen Steuern. Durch Details im Abkommen, so die Furcht der Malteser, könnten bestimmte Wettgeschäfte womöglich illegal werden.



Portugal und Italien haben die Konvention dennoch ratifiziert. Deutschland will die EU-Grundsätze nicht missachten, die ein gemeinsames Handeln vorsehen. Das Innenministerium setzt aber trotzdem eine Forderung aus der Vereinbarung um und hat eine Plattform ins Leben gerufen, für den Austausch zwischen Behörden, Politik und Verbänden - und Anbietern. Dabei kam auch heraus: noch immer haben nicht alle Bundesländer spezialisierte Ermittler für Wettmanipulationen im Sport.