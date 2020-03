Idaho, Missouri, Mississippi, vor allem aber Michigan, der umkämpfte Industriestandort und Wechselwählerstaat im Mittleren Westen: Joe Biden hat seine Siegesserie fortgesetzt, die er in South Carolina begann, am Super Tuesday zu einem fulminanten Comeback ausbaute und nun möglicherweise entscheidend stabilisierte.

An der grundsätzlichen Analyse hat sich seit dem Super Tuesday nichts geändert: Aus Sorge vor einem Wahlsieg des linken, für viele allzu linken Bewerbers Bernie Sanders scharte sich die Partei vor einer Woche hinter Joe Biden und trägt ihn nun förmlich zum Nominierungsparteitag – deutlich erleichtert darüber, dass es nun endlich einen Kandidaten gibt, hinter dem sich die Partei nach Monaten der Verunsicherung sammeln kann. So ist zu erklären, weshalb Joe Biden gestern seine Wählerbasis ausbauen konnte, während die vielbeschworene Graswurzel-Koalition von Bernie Sanders immer deutlicher Spuren der Erosion zeigt.

Biden braucht die Sanders-Anhänger

Auf die Frage, wie es denn für ihn und Sanders weitergehen soll, hat Joe Biden gestern bereits eine Antwort gefunden: Er dankte Bernie Sanders und seinen Anhängern für ihre unerschöpfliche Energie und Leidenschaft, wie er sagte, und umwarb sie mit den Worten, dass man ein gemeinsames Ziel habe - nämlich Donald Trump zu schlagen. Joe Biden hat erkannt, dass er jetzt Brücken zum linken Lager schlagen muss, um die Einheit der Partei zu sichern – ohne die Stimmen der Sanders-Anhänger ist der Kampf gegen Donald Trump nicht zu gewinnen. Sie hinter sich zu bringen und für sich einzunehmen, sieht Joe Biden jetzt als seine größte Herausforderung. Das Desaster der Wahlverweigerung für Hillary Clinton vor vier Jahren soll sich nicht wiederholen.

Kopf an Kopf bis zum Ende

Vor diesem Hintergrund hätte sich Bernie Sanders bereits jetzt zu einer großen Geste entschließen und seine Kampagne beenden können. Doch Bernie Sanders gibt noch nicht auf – er will es am kommenden Sonntag noch einmal wissen, wenn die Debatte mit Joe Biden zum ersten großen Fernsehduell mit seinem Kontrahenten wird. Der debattengeschulte Altmeister des politischen Streitgesprächs erhofft sich einen wichtigen Punktsieg, der ihm möglicherweise bei der nächsten Vorwahl am kommenden Dienstag in vier bedeutenden Bundesstaaten noch einmal wichtige Delegiertenstimmen einbringen könnte. Sanders will das Ruder noch einmal herumreißen. Erst, wenn er am kommenden Dienstag erneut verliert, scheint das definitive Ende seiner Kampagne gekommen zu sein. Will sagen: Sanders kostet das Kopf- an-Kopf-Rennen bis zum letzten Moment aus.

TV-Debatten kann man nicht gewinnen, aber verlieren

Für Joe Biden bedeutet das, bereits an diesem Sonntag sein Debattentalent unter einem enormen Druck unter Beweis stellen zu müssen. Auch Joe Biden weiß, dass man TV-Debatten zwar nicht gewinnen, aber doch entscheidend verlieren kann. Und in der Tat bietet Joe Biden viele Angriffsflächen. Er wirkt allzu oft unkonzentriert und fahrig, verpeilt und nicht ganz bei der Sache. Joe Biden wird sich auf den kommenden Sonntag gut vorbereiten müssen. Er muss den Beweis erbringen, dass er nicht nur Bernie Sanders, sondern am Ende auch Donald Trump gewachsen ist.

Thilo Kößler - Dlf Korrespondent in Washington, USA (Marion Meakam)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington