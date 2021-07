Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson will am Nachmittag ins All fliegen. Dafür wird der 70-jährige Milliardär an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic teilnehmen. Er lieferte sich mit Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Wettlauf ins Weltall - und will die Raumfahrt für Privatpersonen erschwinglich machen.

In rund 90 Kilometern Höhe sollen die Passagiere beim Flug heute Nachmittag Schwerelosigkeit erleben und die Erdkrümmung sehen können. Branson bezeichnet es als sehr wichtig, vor der Beförderung von Touristen ins Weltall zunächst den Selbsttest zu wagen. Er betont aber, dass er sich keine Sorgen mache. Der Milliardär hat schon öfter auch als Abenteurer Schlagzeilen gemacht - etwa bei der Überquerung des Ärmelkanals als Kitesurfer oder bei dem Versuch, mit einem Heißluftballon die Erde zu umrunden. Der Flug ins All sei ein "Kindheitstraum", sagt er.

Geschäft mit Raumfahrttourismus

Bei Bransons Flug heute zahlte ein anonymer Bieter sogar 28 Millionen US-Dollar, um dabei zu sein. Branson will ab dem kommenden Jahr auch andere Weltraumtouristen ins All bringen. Er steht damit in Konkurrenz zum Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der reichste Mensch der Welt will am 20. Juli ins All fliegen. Auch Bezos hat laut eigenen Angaben schon als Kind davon geträumt, ins All zu reisen. Auf Instagram schrieb er: "Ich werde diese Reise mit meinem Bruder machen. Das größte Abenteuer, mit meinem besten Freund."



Bransons Unternehmen Virgin Galactic wird den Start in den Weltraum auf ihrem Youtube-Kanal als Livestream und der offiziellen Homepage zeigen. Gegen 15 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.