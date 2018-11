Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, der frühere Unionsfraktionschef Merz, hält eine Debatte über das deutsche Grundrecht auf Asyl für nötig. Darüber müsse offen geredet werden, sagte er auf der dritten CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach.

Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe, betonte Merz. Es müsse offen darüber geredet werden, ob dieses Grundrecht in dieser Form fortbestehen könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt sei. Zugleich betonte er, durch den UNO-Migrationspakt dürften keine neuen Asylgründe geschaffen werden. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer erklärte, der Pakt bringe mehr Vorteile als Nachteile. Künftig müsse über solche Themen aber viel früher diskutiert werden. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn meinte, das Feld dürfe nicht anderen überlassen werden.



Die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz stellen sich heute Abend auf einer weiteren Konferenz in Halle vor. Über die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel wird auf einem Bundesparteitag im Dezember entschieden.