In der Demokratischen Republik Kongo leiden nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 27 Millionen Menschen akuten Hunger.

Das sei jeder dritte Einwohner, teilte das Welternährungsprogramm in Rom mit. In keinem anderen Land seien so viele Menschen dringend auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Hauptursache seien Konflikte, zudem spielten auch ein wirtschaftlicher Abschwung im Kongo und die Folgen der Corona-Pandemie eine große Rolle.

06.04.2021