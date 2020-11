Fast ein Jahr nach dem verheerenden Vulkanausbruch in Neuseeland ist bekannt geworden, dass ein Deutscher an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 64-Jährigen, wie die Polizei in Wellington mitteilte. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 22. Der Deutsche starb bereits im Sommer. Die Bestätigung seines Todes sei so schnell wie möglich erfolgt, erklärte die Polizei. Zuerst habe ein Rechtsmediziner feststellen müssen, dass tatsächlich die Naturkatastrophe die Ursache gewesen sei.



Der Vulkan auf White Island - auch Whakaari genannt - war am 9. Dezember 2019 ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt waren 47 Touristen auf der Insel.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.