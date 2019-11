Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Flugzeugbauers Boeing wirft dem Unternehmen vor, in einem seiner Werke rund ein Viertel der Sauerstoff-Notversorgung in die Maschinen des Typs 787-Dreamliner defekt eingebaut zu haben.

Darüber berichtet die BBC. Den Angaben zufolge soll der ehemalige Sicherheitsingenieur im Jahr 2016 Probleme mit dem Sauerstoff-Notversorgungssystem entdeckt haben. Von den 300 von ihm getesteten Systemen seien 75 defekt gewesen, was einer Ausfallrate von 25 Prozent entspricht. Seine Versuche, die Untersuchung weiterzuführen, seien von Boeing-Managern blockiert worden. Auch die US-Luftfahrtaufsichtbehörde FAA sei seiner Beschwerde nicht nachgegangen, da Boeing angegeben habe, dass das Unternehmen an der Angelegenheit arbeite.



Nach Angaben der BBC hat der Whistleblower in einem von zwei Werken gearbeitet, das an dem Bau des Flugzeug-Typs "787 Dreamliner" beteiligt war. Sauerstoff-Notversorgungs-Systeme sollen Passagiere und die Besatzung am Leben erhalten, wenn die Maschine einem plötzlichen Druckabfall ausgesetzt ist. In solchen Fällen sollen Atemmasken von der Decke fallen, die Sauerstoff liefern. Ohne solche Systeme wären die Insassen eines Flugzeugs in über 10.000 Meter Höhe in weniger als einer Minute bewusstlos. Gehirnschäden und sogar der Tod könnten folgen.



Boeing hat die Vorwürfe bestritten und betont, alle Flugzeuge würden nach den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards gebaut.