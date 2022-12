Kommentar Whistleblower-Schutz

Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning als Skulpturen einer Kunstaktion - die drei wohl der bekanntesten Whistleblower (imago / Sven Ellger / imago stock&people)

Dass Whistleblower, die auf vermeintliche Missstände in einer Organisation hinweisen wollen, besser geschützt gehören, sollte unumstritten sein. Viele Skandale hätten mit wirksamem Hinweisgeberschutz vermieden werden können – von Cum-Ex über Wirecard bis zu rechtsextremen Polizeichatgruppen.

Oft unterbleibt das bisher aber, weil Hinweisgeber schlecht geschützt sind - und ihnen Repressalien drohen. Bislang gilt: Wegschauen und Weitermachen sind lohnender als Mut und Meldung.

Das sollte die Whistleblower-Richtlinie der EU ändern, die setzt aber nur Mindeststandards. Die Ampel wollte mehr. Sie hatte bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, den tatsächlichen Schutz für Hinweisgeber zu gewährleisten und diese im Fall von Repressalien mit wirksamen Mitteln auszustatten. Das kann dieses Gesetz aber nur teilweise leisten.

Schutz umfasst nicht das Melden aller Missstände

Zwar enthält das Hinweisgeberschutzgesetz viele Vorschriften, wie Behörden und Unternehmen strukturell mit Hinweisen auf vermutete Missstände umgehen müssen. Und es ist gut, dass die Bundesregierung weitgehende Regelungen aufgenommen hat, etwa bei der Möglichkeit, anonym Vorfälle zu melden.

Doch es bleibt ein gravierender Fehler: Der Schutz umfasst bei weitem nicht das Melden aller Missstände. Es gibt stattdessen einen Katalog von Sachverhalten, bei denen Hinweisgeber besser geschützt werden. Den müssen sich jene anschauen, die Missstände sehen, bevor sie etwas melden.

So sind etwa Übergriffigkeit und Machtmissbrauch von Vorgesetzten oder Kollegen nicht in allen Fällen vom Hinweisgeberschutzgesetz umfasst, sondern nur, wenn diese Fälle auch ordnungs- oder strafrechtlich relevant sind. Welcher Hinweisgeber soll das beurteilen können?

Und auch ein Mechanismus, der das Melden gegen unternehmenseigene Standards unter Schutz stellt, ist nicht enthalten. Das wäre aber im Sinne einer wirksamen Corporate Governance in großen Unternehmen hilfreich.

Es wäre mehr gesetzgeberischer Mut erforderlich gewesen

Die Angst vor einem Freifahrtschein für Denunzianten, die Union und AfD im Bundestag heraufbeschworen haben, ist nicht vollständig aus der Luft gegriffen. Aber Hinweisgeber auf Maskendeals bei der Unionsfraktion und bei der AfD auf unsaubere Spenden wären beste Beispiele für eine Whistleblower-Kultur gewesen.

Was das Gesetz also leistet: In vielen Fällen einen besseren Schutz für Hinweisgeber zu etablieren. Was das Gesetz in der beschlossenen Form aber nicht leisten kann: gesetzlich zu verankern, dass bei jeder Form von Fehlverhalten mit Aufdeckung gerechnet werden muss. Hier wäre mehr gesetzgeberischer Mut erforderlich gewesen – auch wenn ein erster Schritt jetzt gemacht ist.