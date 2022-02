Die Regionaldirektorin für Afrika der Uno-Weltgesundheitsorganisation WHO, Matshidiso Moeti. (Salvatore Di Nolfi/picture alliance/AP Photo)

Steigende Impfraten würden dem Kontinent eine wichtige Hilfe leisten, um mit Covid-19 zu leben, sagte WHO-Regionaldirektorin Moeti. In diesem Jahr könne man die Erschütterung und Zerstörung, die das Virus auf seinem Weg angerichtet habe, hinter sich lassen und die Kontrolle über das Leben zurückgewinnen. Afrika sei auf dem Weg in eine endemische Phase. Moeti sagte, man werde nun die Anwesenheit des Virus managen müssen. Sie beklagte, dass 85 Prozent der Afrikanerinnen und Afrikaner noch nicht einmal eine erste Impfdosis erhalten hätten, während viele reichere Weltregionen bereits Auffrischungsimpfungen durchführten.

Afrika war seit Ausbruch der Pandemie weniger stark betroffen als andere Kontinente, allerdings wurden in vielen Ländern weniger Tests durchgeführt als andernorts. Nach Angaben der WHO sind 242.000 Menschen in Afrika in Folge von Covid-19 gestorben.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.