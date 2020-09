Die Weltgesundheitsorganisation sieht den Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Europa als alarmierend an.

Die wöchentlichen Fallzahlen seien höher als in der ersten Hochphase im März, sagte der Direktor des WHO-Europa-Büros, Kluge, auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen. Obwohl diese Zahlen auch die umfassenderen Tests widerspiegelten, zeigten sie alarmierende Übertragungsraten in Europa.



Kluge betonte, wirksame Maßnahmen wie umfassende Tests, Hygiene- und Abstandsregeln sowie das Vermeiden größerer Versammlungen müssten dringend eingehalten werden. Zugleich müssten die Sorgen und Nöte der Menschen ernstgenommen und auf die entstandene Corona-Müdigkeit eingegangen werden, die angesichts der langen Zeit der Pandemie verständlich sei.



In Europa werden nach Angaben der WHO zwischen 40.000 und 50.000 neue Ansteckungen festgestellt. In Deutschland erreichte die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen den höchsten Stand seit April. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 2.194 positiv ausgefallene Tests. Das waren 293 mehr als vorgestern.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.