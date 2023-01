Die WHO betont, dass Sars-CoV-2 immer noch weltweit zirkuliert - aber handelt es sich noch um einen internationalen Gesundheitsnotstand? (Archivbild) (Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa)

Der Ausschuss aus unabhängigen Experten gibt eine Empfehlung ab. Die Entscheidung liegt bei der WHO und ihrem Generaldirektor. Die Weltgesundheitsorganisation hatte Ende Januar 2020 wegen Covid-19 den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen.

In Deutschland ist die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Fälle in der vergangenen Woche erneut deutlich zurückgegangen. Wie das Robert Koch-Institut in seinem Covid-19-Wochenbericht mitteilte, sank die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche um 30 Prozent. Die Inzidenz allein gilt inzwischen als wenig aussagekräftig. Der Trend wird allerdings durch andere Indikatoren bestätigt.

