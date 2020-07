Der angekündigte Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation ist auf breite Kritik gestoßen.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte, die WHO sei die maßgebliche internationale Organisation im Bereich der globalen Gesundheit und spiele bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine wichtige Rolle. Mit ihrem Vorgehen gefährdeten die USA vor allem die Entwicklungsländer, die dringend internationale Unterstützung benötigen. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte, die weltweite Infektionsdynamik zeige, wie wichtig ein koordiniertes Vorgehen sei. Die EU-Staaten würden sich dafür einsetzen, weitere Reformen bei der WHO anzustoßen.



Die Entscheidung zum Austritt aus der WHO ist auch in den USA umstritten. Vertreter der US-Demokraten kritisierten den Schritt. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sprach von einem Akt der Sinnlosigkeit. Präsidentschaftsbewerber Biden erklärte, an seinem ersten Tag als Präsident werde er der WHO wieder beitreten.