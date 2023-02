Beben in Türkei und Syrien

Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien. (- / SANA / dpa / -)

Es seien zahlreiche Gebäude eingestürzt, insbesondere in der Nähe des Epizentrums, sagte der für die Region zuständige Koordinator der Weltgesundheitsorganisation, Brennan. Allein in der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge rund 3.000 Gebäude eingestürzt. Dort wurden bereits mehr als 1.100 Tote bestätigt. Die Führung in Syrien meldete 371 Todesopfer; mehrere Hundert weitere Menschen kamen laut Rettungskräften im von der Opposition kontrollierten Nordwesten ums Leben. In beiden Ländern wurden Tausende verletzt.

Die Türkei beantragte Hilfe im Rahmen des EU-Zivilschutz-Mechanismus. Mehr als zehn Teams aus europäischen Ländern sind bereits unterwegs. Bundeskanzler Scholz bot auch deutsche Hilfen an; das Technische Hilfswerk bereitet derzeit einen Einsatz vor. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan haben 45 Länder bereits humanitäre Hilfe angeboten.

