Beben in Türkei und Syrien

Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien (Ghaith Alsayed/AP/dpa)

Helfer befürchten, dass die Opferzahl noch deutlich steigt. Es seien zahlreiche Gebäude eingestürzt, insbesondere in der Nähe des Epizentrums, sagte der für die Region zuständige Koordinator der Weltgesundheitsorganisation, Brennan. Allein in der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge rund 3.000 Gebäude eingestürzt. Dort wurden bereits mehr als 1.500 Tote bestätigt. Aus Syrien werden 800 Todesopfer gemeldet. In beiden Ländern wurden tausende Menschen verletzt.

Mehr als zehn europäische Rettungsteams unterwegs

Die Türkei beantragte Hilfe im Rahmen des EU-Zivilschutz-Mechanismus. Mehr als zehn Teams aus europäischen Ländern sind bereits unterwegs. Bundeskanzler Scholz bot auch deutsche Hilfe an. Nach Angaben des Innenministeriums bereitet das Technische Hilfswerk sich auf die Errichtung von Notunterkünften und Wasseraufbereitungsanlagen vor. Dem türkischen Präsidenten Erdogan zufolge haben 45 Länder bereits humanitäre Hilfe angeboten.

Erstes Beben hatte Stärke 7,9

Das erste Hauptbeben mit einer Stärke von bis zu 7,9 hatte sich in der vergangenen Nacht ereignet; das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Dort werden die meisten Todesopfer des Landes verzeichnet. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben. Laut Erdogan stürzten fast 3.000 Gebäude ein. Die Regierung schickte Rettungskräfte aus dem ganzen Land in die Katastrophenregion. Die Arbeiten werden durch Schnee und Eis erschwert. Das Verteidigungsministerium in Ankara kündigte die Einrichtung einer Luftbrücke der Armee an.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.