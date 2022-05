Die weitgehend zerstörte Hafenstadt Mariupol (imago)

Es sehe so aus, als ob die Evakuierung gelinge und die Busse die umkämpfte Hafenstadt verlassen könnten, erklärte eine WHO-Sprecherin. Helfer des Roten Kreuzes sowie anderer Organsiationen stünden bereit, um die Evakuierten medizinisch zu versorgen. Man müsse damit rechnen, dass viele Personen verletzt oder traumatisiert seien, hieß es. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bezeichnete die humanitäre Lage in Mariupol als desaströs. UNO-Generalsekretär Guterres hatte in der vergangenen Woche mit dem russischen Präsidenten Putin die Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol vereinbart, vor allem aus dem Stahlwerk Azovstal.

Die russische Luftwaffe setzte ihre Angriffe auf Ziele in der Ukraine fort. In der Stadt Wuhledar in der Region Donezk starben nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes mindestens drei Zivilisten. Andere Gebiete in Donezk stünden unter konstantem Beschuss. Auch aus der Hafenstadt Odessa werden Luftangriffe gemeldet.

