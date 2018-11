Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert angesichts eines erneuten Anstiegs von Malariafällen weltweit einen Kurswechsel im Kampf gegen die Infektionskrankheit.

Die Tatsache, dass alle zwei Minuten ein Kind an dieser vermeidbaren und heilbaren Krankheit sterbe, sei inakzeptabel, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei der Vorstellung des Welt-Malaria-Berichts in Maputo. Demnach stieg die Zahl der erfassten Malaria-Erkankungen 2017 im Vergleich zum Vorjahr um gut zwei Millionen auf 219 Millionen Fälle. Gut 90 Prozent aller Erkankungen ereigneten sich in Afrika. Die Zahl der Todesfälle lag bei 435.000, besonders Kleinkinder unter fünf Jahren überlebten die Krankheit oft nicht.



Nachdem die WHO zuvor jahrelang sinkende Zahlen vermeldet hatte, sei der erneute Anstieg ein massiver Weckruf, erklärte Ghebreyesus. Er kündigte eine Initiative an, um die am meisten betroffenen Länder - darunter Nigeria, Kongo und Mosambik und Indien - gezielter zu unterstützen. Ohne einen stärkeren Einsatz auch der internationalen Gemeinschaft drohten die Erfolge der vergangenen Jahre zunicht gemacht zu werden. Er halte aber weiter an der Vision einer Welt ohne Malaria fest.



Malaria wird durch den Stich von Anopheles-Mücken übertragen. Bislang gibt es keine flächendeckende Impfung gegen die Krankheit, auch Prophylaxe-Medikamente bieten keinen hundertprozentigen Schutz. Als wichtigste Vorbeugungsmaßnahme gelten Moskitonetze, die es jedoch gerade in ärmeren Ländern häufig nicht in ausreichender Zahl gibt.