Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor zunehmenden Gesundheitsgefahren durch Elektroschrott.

Die giftigen Stoffe, die in den alten Geräten stecken, gefährden besonders die Gesundheit von Frauen und Kindern, die auf Mülldeponien in Asien und Afrika arbeiten. Der WHO zufolge betrifft das allein 18 Millionen Kinder weltweit, manche von ihnen sind nicht älter als 5 Jahre. Sie helfen beim Auseinanderbauen der Geräte oder wohnen neben den Deponien und sind so den Schadstoffen ausgesetzt. In alten Elektrogeräten sind vor allem Blei, Quecksilber oder Nickel verbaut - etwa 1.000 unterschiedliche Schadstoffe sind bekannt. Die Auswirkungen sind laut WHO erheblich: Die Betroffenen leiden immer häufiger an chronischen Erkrankungen und Krebs. Auch Aufmerksamkeitsstörungen kommen oft vor.



Die WHO fordert in ihrem Bericht die Wirtschaft und die Politik dazu auf, sich eine bessere Lösung für den wachsenden Berg an Elektroschrott einfallen zu lassen und Frauen und Kinder zu schützen. In der Europäischen Union ist der Export von Elektroschrott zwar verboten - Schätzungen zufolge werden aber bis zu 20 Prozent illegal exportiert.



Und der Elektroschrottberg wird weiter wachsen. Denn immer mehr Geräte werden elektrifiziert, neue Smartphones und Computer kommen in immer kürzeren Abständen auf den Markt. Es gibt Schätzungen, wonach die Elektroschrottmenge bis 2030 auf 74 Millionen Tonnen anwachsen wird.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.