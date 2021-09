Die Zahl der Demenzkranken wird nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation in den kommenden Jahren rasant zunehmen.

Weltweit werden demnach im Jahr 2030 rund 40 Prozent mehr Menschen mit Demenz leben als heute, heißt es in dem Bericht. Ein wesentlicher Grund sei, dass Menschen deutlich älter werden. Die meisten Länder seien darauf nur ungenügend vorbereitet. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, die Welt lasse Menschen mit Demenz im Stich. Betroffene bräuchten mehr Unterstützung für ein Leben in Würde, und auch Betreuerinnen und Betreuer dürften nicht allein gelassen werden. Als positives Beispiel nannte die Weltgesundheitsorganisation die nationale Demenzstrategie Deutschlands. Sie soll dafür sorgen, dass Menschen mit Demenz in der Mitte der Gesellschaft bleiben.



WHO-Expertin Seeher betonte zudem bei der Vorstellung der Studie in Genf, viele Menschen könnten ihr Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren. Vorbeugend wirkten etwa ein gesünderer Lebensstil, gute Schulbildung und intakte Sozialkontakte.



In Deutschland leben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums etwa 1,6 Millionen Menschen mit Demenz.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.