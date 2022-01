Äthiopien: WHO-Chef spricht von "Hölle von Tigray" (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

WHO-Generaldirektor Tedros sagte in Genf, selbst in den schlimmsten Konfliktzeiten in Syrien oder im Jemen konnte seine Organisation wenigstens lebensrettendes Material liefern. In Äthiopien verweigere die Regierung ihrem eigenen Volk Lebensmittel, Medikamente und alles andere zum Überleben. Die Lage sei verzweifelt. Tedros betonte, nirgends auf der Welt sei man Zeuge einer Hölle wie in Tigray.

Der militärische Konflikt hat vor gut einem Jahr begonnen. Äthiopische Soldaten versuchen, die Volksbefreiungsfront von Tigray zu verdrängen.

