Inzwischen sind erste Hilfsgüter in Syrien eingetroffen, doch die Hilfe gestaltet sich schwierig. (Uncredited/SANA/AP/dpa)

Sie sei in Aleppo eingetroffen, teilte Spoljaric via Twitter mit. Auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, will sich in dem Bürgerkriegsland ein Bild der Lage nach dem Erdbeben machen. Tedros verwies unter anderem auf die Gewährleistung grundlegender sanitärer Bedingungen. Die Vereinten Nationen kündigten ihrerseits an, dass ihr Nothilfekoordinator Griffiths an diesem Wochenende in die Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien reisen wird. Er wolle am Samstag Gaziantep im Süden der Türkei besuchen und am Sonntag Aleppo im Nordwesten Syriens.

