Die Weltgesundheitsorganisation hat davor gewarnt, die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu früh wieder aufzuheben. Das letzte, was Länder nun brauchen, ist, dass Schulen und Unternehmen öffnen, nur um dann wegen eines Wiederauflebens des Virus erneut zu schließen, wie WHO-Chef Ghebreyesus in Genf mitteilte.

Der weitgehende Stillstand von Wirtschaft und Gesellschaft gebe Ländern ein Zeitfenster, sich besser auf die Bewältigung der Krise vorzubereiten. Er appellierte an alle Länder, die Zeit zu nutzen, um ihre Gesundheitskapazitäten auszubauen, mehr Tests zu produzieren und zusätzliche Kapazitäten für die Behandlung von Infizierten einzurichten.



US-Präsident Trump hatte gestern erklärt, die Beschränkungen möglichst schon Ostern, also in zweieinhalb Wochen, wieder aufzuheben. Die Folgen der Schutzmaßnahmen für die Wirtschaft würden verheerender als die Auswirkungen der Pandemie, sagte er.