Die Weltgesundheitsorganisation hat China dazu aufgerufen, Daten zu den ersten Corona-Fällen offenzulegen.

Der Zugang zu diesen Informationen sei von entscheidender Bedeutung für die weiteren Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie, erklärte die WHO mit Sitz in Genf. Dies sei auch wichtig, um die Theorie eines Laborunfalls zu prüfen.



Die chinesische Regierung wies die Forderung zurück. Peking ziehe wissenschaftliche Bemühungen politischen vor, hieß es zur Begründung. Schon bald nach Beginn der Pandemie war darüber spekuliert worden, dass das Virus bei einem Unfall aus dem Institut für Virologie in Wuhan, in dem an Coronaviren geforscht wird, entwichen sein könnte.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.